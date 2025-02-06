رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2025 الترم الأول برقم الجلوس

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة قنا إلى معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول لعام 2025.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا من قبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال الساعات القادمة.

فور اعتماد النتيجة، سيتم رفعها على الموقع الرسمي لمحافظة قنا، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها بسهولة عبر الرابط المرفق.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2025

لا يوجد حتى الآن تصريح رسمي بشأن الموعد الدقيق لاعتماد النتيجة، إلا أن المصادر تؤكد أنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية فور الاعتماد الرسمي.

كان قد انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 23 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون النتيجة متاحة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا قريبًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في قنا

بعد الاعتماد الرسمي للنتيجة، يمكن للطلاب الاستعلام عن درجاتهم عبر الرابط الرسمي لبوابة محافظة قنا. يمكن للطلاب إدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة مباشرة من خلال الموقع المخصص.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا: اضغط هنا للاستعلام عن النتيجة

خطوات الاستعلام عن النتيجة في قنا

الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة قنا (الرابط أعلاه). إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك. الضغط على خانة الاستعلام، وستظهر لك درجات جميع المواد الدراسية.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

تم توزيع درجات امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025 على النحو التالي:

مادة اللغة العربية : 40 درجة.

: 40 درجة. مادة اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

: 30 درجة. مادة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. مادة الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. مادة العلوم : 20 درجة.

: 20 درجة. المجموع الكلي: 140 درجة.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2025 في نهاية العام

مجموع درجات الفصلين الأول والثاني هو 280 درجة، ويتم توزيع الدرجات كما يلي:

اللغة العربية : 80 درجة.

: 80 درجة. اللغة الإنجليزية : 60 درجة.

: 60 درجة. الدراسات الاجتماعية : 40 درجة.

: 40 درجة. الرياضيات : 60 درجة.

: 60 درجة. العلوم : 40 درجة.

: 40 درجة. المجموع الكلي: 280 درجة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا

أدى طلاب محافظة قنا امتحانات الترم الأول وفق الجدول التالي:

18 يناير 2025 : مادة اللغة العربية.

: مادة اللغة العربية. 20 يناير 2025 : مادة جبر وإحصاء ودراسات اجتماعية.

: مادة جبر وإحصاء ودراسات اجتماعية. 21 يناير 2025 : مادة علوم وتربية دينية.

: مادة علوم وتربية دينية. 22 يناير 2025 : مادة هندسة وتربية فنية.

: مادة هندسة وتربية فنية. 23 يناير 2025: مادة لغة إنجليزية وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية للمدارس الرسمية للغات.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات لضمان سير الامتحانات بنزاهة، مثل: