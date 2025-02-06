لقاءات حاسمة في صراع التأهل لدوري القسم الثاني

تنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا مواجهات الجولة السادسة عشر بدوري القسم الثاني ب.



المجموعة الثالثة



1- العبور مع 6 أكتوبر

على ملعب نادي العبور يلتقي فريق العبور متصدر المجموعة بقيادة حسام عوض برصيد 34 نقطة مع فريق 6 اكتوبر صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد الضظوي برصيد 15 نقطة.



2- نجمة سيناء مع النصر



يستضيف ملعب نادي بهتيم لقاء صعب بين فريق نجمة سيناء صاحب المركز التاسع بقيادة حاتم حسن برصيد 10 نقاط مع فريق النصر وصيف المجموعة بقيادة شريف الخشاب برصيد 26 نقطة.

3- بور فؤاد مع الشمس

على ملعب نادي بور فؤاد يلتقي فريق بورفؤاد صاحب المركز الثالث بقيادة محمد حليم برصيد 25 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز السادس بقيادة طة شحاته برصيد 18 نقطة.

4- الشرقية مع المريخ

على ملعب نادي ههيا يصطدم فريق الشرقية صاحب المركز السابع بقيادة محمود خليل هنري برصيد 17 نقطة بفريق المريخ البورسعيدي صاحب المركز الرابع بقيادة حمادة طلبة برصيد 24 نقطة.

5- جنوب سيناء مع مستقبل سبورت

على ملعب دار المدفعية يحل فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الخامس بقيادة محمد حسن برصيد 23 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق جنوب سيناء متذيل المجموعة بقيادة اشرف السيد برصيد 7 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- الإنتاج الحربي مع تيم إف سي

على ملعب السلام ولقاء القمة بين فريق الإنتاج الحربي متصدر المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 30 نقطة مع فريق تيم إف سي وصيف المجموعة بقيادة محمد شرف برصيد 28 نقطة.

2- ايسترن كومباني مع اتحاد الشرطة

على ملعب كلية الزراعة بالجيزة يواجه فريق ايسترن كومباني صاحب المركز الثالث بقيادة طارق يحيي برصيد 27 نقطة فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز التاسع بقيادة محمد عبيدو برصيد 18 نقطة.

3- مصر للتامين مع الو ايجيبت

على ملعب نادي مصر للتامين يخوض فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 22 نقطة لقاء صعب مع فريق الو ايجيبت صاحب المركز العاشر بقيادة حسام اسامه برصيد 16 نقطة

4- جمهورية شبين مع بنها

على ملعب نادي الجمهورية يلتقي فريق جمهورية شبين الرابع بقيادة حازم ابو النور برصيد 27 نقطة مع فريق بنها صاحب المركز السابع بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 20 نقطة.

5- النجوم مع البلاستيك

على ملعب نادي السلمانية يستقبل فريق النجوم الثامن بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 19 نقطة نظيره فريق البلاستيك متذيل المجموعة بقيادة عصام مصطفى برصيد 8 نقاط.



ويحصل فريق دياموند بقيادة محمد صلاح على راحة هذا الاسبوع



ترتيب المجموعة الثالثة

1- العبور 34نقطة

2- النصر 26 نقطة

3- بور فؤاد 25 نقطة

4- المريخ 24 نقطة

5- مستقبل سبورت 23 نقطة

6- الشمس 18 نقطة

7- الشرقيه 17 نقطة

8- 6 اكتوبر 15 نقطة

9-نجمة سيناء 10 نقاط

10- جنوب سيناء 4 نقاط

#ترتيب المجموعة الرابعة

1-الإنتاج الحربي 30 نقطة

2-تيم اف سي 28 نقطة

3-ايسترن كومباني. 27نقطة

4-جمهورية شبين. 27 نقطة

5-مصر للتأمين. 22 نقطة

6-دياموند 21 نقطة

7-بنها 20 نقطة

8-النجوم 19 نقطة

9- اتحاد الشرطة 19 نقطة

10- ألو ايجيبت. 16 نقطة

11-البلاستيك 8 نقاط