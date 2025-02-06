كيفية التخلص من قشرة الشعر: حلول منزلية وأنواع القشرة

قشرة الشعر من المشكلات الشائعة التي تزعج الكثيرين، حيث تسبب إحراجًا كبيرًا وتؤثر سلبًا على المظهر الشخصي. إذ تؤدي إلى تساقط القشور على الملابس، مما يسبب شعورًا بعدم النظافة.

وقد تكشف الطبيبة الألمانية ماريون مويرس-كاربي عن نوعين رئيسيين للقشرة، وهما الجافة والدهنية، حيث يحتاج كل نوع إلى علاج خاص للتخلص منه بشكل فعال.

أنواع قشرة الشعر

القشرة الجافة : تكون بيضاء اللون، وتنتج نتيجة لتكرار غسل الشعر أو تعريضه للهواء الجاف أو درجات حرارة مرتفعة. كما قد يتسبب شرب كميات قليلة من الماء في جفاف فروة الرأس.

: تكون بيضاء اللون، وتنتج نتيجة لتكرار غسل الشعر أو تعريضه للهواء الجاف أو درجات حرارة مرتفعة. كما قد يتسبب شرب كميات قليلة من الماء في جفاف فروة الرأس. القشرة الدهنية: تكون صفراء ولامعة، وتنتج بسبب زيادة الإفرازات الدهنية، وهو ما يحدث عادة عند غسل الشعر بشكل مفرط.

علاجات منزلية فعّالة للقضاء على قشرة الشعر

علاج القشرة الجافة:

زيت الزيتون : يمكن التخلص من القشرة الجافة باستخدام زيت الزيتون، يتم تدليك فروة الرأس به طوال الليل، ثم يتم غسله في الصباح باستخدام شامبو مناسب.

: يمكن التخلص من القشرة الجافة باستخدام زيت الزيتون، يتم تدليك فروة الرأس به طوال الليل، ثم يتم غسله في الصباح باستخدام شامبو مناسب. الألو فيرا : يتم تدليك فروة الرأس بجل الألو فيرا، حيث يساعد في ترطيب البشرة وتهدئة الحكة، يترك الجل لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسله.

: يتم تدليك فروة الرأس بجل الألو فيرا، حيث يساعد في ترطيب البشرة وتهدئة الحكة، يترك الجل لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسله. زيت جوز الهند : يعمل على ترطيب فروة الرأس ويقيها من الجفاف، يتم تدليك فروة الرأس بقطرات من زيت جوز الهند وتركه لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بشامبو لطيف.

: يعمل على ترطيب فروة الرأس ويقيها من الجفاف، يتم تدليك فروة الرأس بقطرات من زيت جوز الهند وتركه لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بشامبو لطيف. الزبادي الطبيعي: يساعد الزبادي على إعادة توازن فروة الرأس وتزويدها بالرطوبة، يتم تدليك فروة الرأس بالزبادي لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء.

علاج القشرة الدهنية:

صودا الخبز : يتم مزج صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون، ثم يوضع المعجون على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

: يتم مزج صودا الخبز مع الماء لتكوين معجون، ثم يوضع المعجون على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو. الليمون: يساعد الليمون في التخلص من الدهون الزائدة على فروة الرأس. يتم مزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق ماء وتوزيعه على فروة الرأس، ثم شطفه بعد 15 دقيقة.

علاجات يجب تجنبها

زيت شجرة الشاي : قد يسبب هذا الزيت ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، ويجب تجنب استخدامه.

: قد يسبب هذا الزيت ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، ويجب تجنب استخدامه. خل التفاح: ينصح أطباء الجلدية بتجنب استخدام خل التفاح، وذلك بسبب تأثيره القوي على فروة الرأس والذي قد يسبب تهيجًا.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت قشرة الشعر مصحوبة بأعراض إضافية مثل الحكة الشديدة أو الاحمرار أو ظهور بثور، أو إذا لم تنجح العلاجات المنزلية في التخلص من القشرة، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

قد يوصي الطبيب باستخدام شامبو خاص يحتوي على مادة "كيتوكونازول" لعلاج القشرة الدهنية، أو تونيك مرطب لفروة الرأس في حالة القشرة الجافة.

نصائح للوقاية من قشرة الشعر