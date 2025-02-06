حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025
تشير تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار التقلبات الجوية في الساعات الأخيرة من شهر طوبة، حيث يُتوقع أن تشهد البلاد حالة من الطقس المتقلب مع نشاط الرياح ووجود فرص لسقوط الأمطار في بعض المناطق، مما سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
تفاصيل الطقس
- القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية: الطقس مائل للبرودة نهارًا، مع غيوم جزئي.
- جنوب سيناء وجنوب الصعيد: الطقس معتدل.
- الليل والصباح الباكر: الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.
النشاط الرياح والأمطار
- الرياح: ستكون نشطة على معظم الأنحاء، تصل سرعتها إلى 50 كم/الساعة.
- الأمطار: أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، خصوصًا في السواحل الشمالية.
الظواهر الجوية
- القاهرة الكبرى ومدن القناة: لا أمطار مع جو غائم جزئي بسرعة رياح تصل إلى 34 كم/الساعة.
- الوجه البحري ووسط سيناء: فرص أمطار خفيفة مع رياح تصل إلى 32 كم/الساعة.
- السواحل الشمالية الغربية والشرقية: أمطار خفيفة إلى متوسطة مع رياح تصل إلى 50 كم/الساعة.
- جنوب سيناء وجنوب الصعيد: لا توجد أمطار مع رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بسرعة 36 كم/الساعة.
- البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر: حالة من الاضطراب في الملاحة البحرية، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 4 إلى 6 متر، وفي البحر الأحمر بين 2.5 إلى 4 متر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
- القاهرة: الصغرى 12 – العظمى 17
- الإسكندرية: الصغرى 12 – العظمى 17
- شرم الشيخ: الصغرى 14 – العظمى 22
- الغردقة: الصغرى 14 – العظمى 22
- أسوان: الصغرى 11 – العظمى 23
- سيوة: الصغرى 07 – العظمى 20
- الفيوم: الصغرى 10 – العظمى 18
نصائح للطقس البارد
- ارتدِ ملابس دافئة خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل.
- تجنب الخروج في الهواء المفتوح لفترات طويلة في حال وجود نشاط رياح قوية أو أمطار.
- تأكد من قيادة السيارات بحذر في المناطق المتأثرة بالأمطار والرياح.