حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025

تشير تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار التقلبات الجوية في الساعات الأخيرة من شهر طوبة، حيث يُتوقع أن تشهد البلاد حالة من الطقس المتقلب مع نشاط الرياح ووجود فرص لسقوط الأمطار في بعض المناطق، مما سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تفاصيل الطقس

القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية : الطقس مائل للبرودة نهارًا، مع غيوم جزئي.

: الطقس مائل للبرودة نهارًا، مع غيوم جزئي. جنوب سيناء وجنوب الصعيد : الطقس معتدل.

: الطقس معتدل. الليل والصباح الباكر: الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

النشاط الرياح والأمطار

الرياح : ستكون نشطة على معظم الأنحاء، تصل سرعتها إلى 50 كم/الساعة .

: ستكون نشطة على معظم الأنحاء، تصل سرعتها إلى . الأمطار: أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، خصوصًا في السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية

القاهرة الكبرى ومدن القناة : لا أمطار مع جو غائم جزئي بسرعة رياح تصل إلى 34 كم/الساعة .

: لا أمطار مع جو غائم جزئي بسرعة رياح تصل إلى . الوجه البحري ووسط سيناء : فرص أمطار خفيفة مع رياح تصل إلى 32 كم/الساعة .

: فرص أمطار خفيفة مع رياح تصل إلى . السواحل الشمالية الغربية والشرقية : أمطار خفيفة إلى متوسطة مع رياح تصل إلى 50 كم/الساعة .

: أمطار خفيفة إلى متوسطة مع رياح تصل إلى . جنوب سيناء وجنوب الصعيد : لا توجد أمطار مع رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بسرعة 36 كم/الساعة .

: لا توجد أمطار مع رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بسرعة . البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر: حالة من الاضطراب في الملاحة البحرية، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 4 إلى 6 متر، وفي البحر الأحمر بين 2.5 إلى 4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة : الصغرى 12 – العظمى 17

: الصغرى 12 – العظمى 17 الإسكندرية : الصغرى 12 – العظمى 17

: الصغرى 12 – العظمى 17 شرم الشيخ : الصغرى 14 – العظمى 22

: الصغرى 14 – العظمى 22 الغردقة : الصغرى 14 – العظمى 22

: الصغرى 14 – العظمى 22 أسوان : الصغرى 11 – العظمى 23

: الصغرى 11 – العظمى 23 سيوة : الصغرى 07 – العظمى 20

: الصغرى 07 – العظمى 20 الفيوم: الصغرى 10 – العظمى 18

نصائح للطقس البارد