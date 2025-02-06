استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بعد ارتفاعات أمس

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الذي شهده المعدن الأصفر أمس، حيث صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 25 جنيهًا.

فيما يلي أسعار الذهب وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة للذهب خلال التعاملات اليومية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 : 4582.86 جنيه.

: 4582.86 جنيه. عيار 21 : 4010 جنيهات.

: 4010 جنيهات. عيار 18 : 3437.14 جنيه.

: 3437.14 جنيه. الجنيه الذهب: 32080 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب نحو 2869 دولارًا للأوقية.

تستمر أسعار الذهب في التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وسط تأثيرات متعددة سواء من الأسواق المحلية أو العالمية.