رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية موعد إعلان نتائج الترم الأول 2025، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية باستخدام الاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من قبل المحافظ.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ستكون متاحة فور اعتمادها من المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الخميس.

وسيتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي بعد اعتمادها، لتكون متاحة للطلاب على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا.

كما يمكن الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية. الضغط على أيقونة "الخدمات". الانتقال إلى "خدمات البوابة". تحديد إدارة الطالب التعليمية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

إدارات التعليم في الشرقية:

إدارة غرب التعليمية

إدارة شرق التعليمية

إدارة بلبيس التعليمية

إدارة منيا القمح التعليمية

إدارة فاقوس التعليمية

إدارة أبوحماد التعليمية

إدارة الحسينية التعليمية

إدارة أبوكبير التعليمية

إدارة ههيا والإبراهيمية التعليمية

إدارات كفر صقر وأولاد صقر التعليمية

إدارات ديرب نجم ومشتول السوق التعليمية

إدارات القرين والقنايات التعليمية

إدارات منشأة أبوعمر وصان الحجر التعليمية

إدارات العاشر من رمضان والصالحية التعليمية

موعد بداية الترم الثاني

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2025 يوم السبت 8 فبراير، بعد انتهاء إجازة نصف العام.