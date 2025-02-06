سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 فبراير 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025، بعد ارتفاعه في الأيام الماضية.

وفيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى:

أسعار الدولار في البنوك اليوم