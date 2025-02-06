سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 فبراير 2025
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025، بعد ارتفاعه في الأيام الماضية.
وفيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى:
أسعار الدولار في البنوك اليوم
- بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.
- بنك المصرف المتحد: 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء، 50.36 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء، 50.36 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.