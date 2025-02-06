تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

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المساعدات
المساعدات

انطلقت اليوم قافلة من 160 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم، جنوب مدينة رفح، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع. 

من بين هذه الشاحنات، 143 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وإنسانية، بالإضافة إلى 17 شاحنة تحمل وقودًا وغازًا للطهي.

وأوضح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري أن الشاحنات سيتم تسليمها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. 

وأضاف المصدر أنه بعد إتمام الإجراءات اللازمة، هناك مئات الشاحنات التي تنتظر عند معبر رفح البري للدخول إلى القطاع.

وكان قد تم إدخال 309 شاحنات إلى قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي، منها شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية وغاز الطهي.

تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم مساعدات المساعدات الانسانية غزة قطاع غزة
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