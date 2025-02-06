بعد قيد علي معلول.. الأهلي يستعد للتعاقد مع صفقة جديدة

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف القلعة الحمراء.

وأعلن النادي الاهلي بشكل رسمي، مساء أمس الأربعاء قيد النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، بعدما تعافى بشكل كامل من الاصابة التي لحقت به.

وقال الاعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو الشتوي".

وأضاف:" إدارة النادي الاهلي تفكر في ضم لاعب أجنبي تحت السن، أو التعاقد مع لاعب مصري، بعدما تم قيد علي معلول؛ وذلك قبل غلق القيد في الأيام القادمة".