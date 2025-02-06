رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2025 بالاسم ورقم الجلوس
تتزايد عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2025.
سيتم إعلان النتائج عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية باستخدام الاسم ورقم الجلوس، من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد.
موعد ظهور النتيجة
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية أن نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الأول 2025 ستُعتمد بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة.
من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من تلك الإجراءات وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في 8 فبراير 2025.
رابط النتيجة
تستطيعون الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية أو من خلال بوابة التعليم الأساسي بعد نشر النتيجة.
طريقة الاستعلام عن النتيجة
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.
- الضغط على أيقونة "الخدمات".
- اختيار "خدمات البوابة".
- ستظهر لكم صفحة تحتوي على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الإدارات التعليمية في المحافظة.
إدارات التعليم في محافظة الشرقية
يمكنكم الاستعلام عن النتيجة حسب الإدارة التعليمية في منطقتكم:
- إدارة غرب التعليمية
- إدارة شرق التعليمية
- إدارة بلبيس التعليمية
- إدارة منيا القمح التعليمية
- إدارة فاقوس التعليمية
- إدارة أبوحماد التعليمية
- إدارة الحسينية التعليمية
- إدارة أبوكبير التعليمية
- إدارة ههيا والإبراهيمية التعليمية
- إدارة كفر صقر وأولاد صقر التعليمية
- إدارة ديرب نجم ومشتول السوق التعليمية
- إدارة القرين والقنايات التعليمية
- إدارة منشأة أبوعمر وصان الحجر التعليمية
- إدارة العاشر من رمضان والصالحية التعليمية