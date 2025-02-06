الأهلي يحسم مصير يحيى عطية الله عقب قيد علي معلول

حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مصير النجم المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب قيد التونسي علي معلول.

الأهلي يحسم مصير يحيى عطية الله

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك اقتناع داخل النادي الأهلي، برفض تفعيل بند شراء يحيى عطية الله، ورحيله عقب انتهاء إعارته".

وأضاف:" يحيى عطية الله قد يرحل عن النادي الأهلي عقب انتهاء إعارته بعد 6 أشهر أو أقل، ولكن هذا الأمر يتوقف على علي معلول، في حال تألقه هذا الموسم".

وأشار:" أتوقع استمرار علي معلول مع النادي الأهلي لمدة موسم آخر أو موسمين، وأتوقع تألق اللاعب هذا الموسم في حال المشاركة في المباريات".

واختتم كريم رمزي:" النادي الأهلي يرى أنه مع تواجد علي معلول، وتألق كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر، لن يكون هناك بحاجة إلى شراء عقد يحيى عطية الله بعد نهاية إعارته".