موعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد إنتر ميلان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فيورنتينا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

إنتر ميلان في مواجهة نارية أمام فيورنتينا بالكالتشيو

ويستقبل ملعب أرتيميو فرانكي، مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي دانييلي دوفري.

وجاء تأجيل مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا، بعد حالة الطبية طارئة التي تعرض لها إدواردو بوفي لاعب الفيوري وتسببت فى فقدانه الوعي.

ويحتل الأفاعي وصافة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 51 نقطة، من 22 مباراة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الفريق الجنوبي "نابولي" والذي يمتلك في رصيده 54 نقطة من 23 مواجهة، بينما يأتي فيورنتينا في المركز في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

موعد مواجهة إنتر ميلان وفيورنتينا في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium 1.