أسعار البيض اليوم الخميس 6-2-2025 في الدقهلية

محافظات
الفراخ والبيض اليوم
الفراخ والبيض اليوم

 

شهدت أسعار البيض والدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس  استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملاتها.

 

ورصدت الفجر اسعتر البيض حيث بلغ سعر التكلفة لكرتونة البيض  بين 120 إلى 130 جنيه للطبق، في المزارع، ويصل للمستهلك بمبلغ من 140 إلى 180 جنيها، علما بأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

 

ونجت محافظة الدقهلية في توفير البيض بالمعارض الدائمة بسعر 145 جنيها 
ورصدت “الفجر”، أسعار لدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 95جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 70: 80جنيهًا.


وتصل إل المستهلك بـ  95 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 105 جنيهًا، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 110و112 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 80و77 جنيهًا.
سعر طبق البيض

اخر المستجدات أسعار البيض اليوم الخميس أسعار البيض والدواجن اسعار لدواجن اسعار الفراخ البيضا المحلات التجارية سعار الفراخ البيضاء كيلو الفراخ البيضاء محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

موعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جيلان علاء لـ "الفجر الفني": “حسيت إني بنتقل من عالم لعالم.. والبودكاست تريند ظريف الناس راحت وراه” (حوار)

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. اعرف نتيحتك من هنا

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

عاجل: محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8% للفصل الدراسي الأول

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مقر شركة TTEC الأمريكية الرائدة فى خدمات التعهيد

انخفاض في الحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في ربع نهائي كأس إسبانيا والقنوات الناقلة