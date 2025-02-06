أسعار الدواجن اليوم الخميس 6-2-2025 في الدقهلية

محافظات
الفراخ والبيض اليوم
الفراخ والبيض اليوم

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس  استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملاتها.


ورصدت “الفجر”، أسعار لدواجن في محافظة الدقهلية، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 95جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 70: 80جنيهًا.


وتصل إل المستهلك بـ  95 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 105 جنيهًا، وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 110و112 جنيهًا.


أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 80و77 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم الخميس أسعار الدواجن البيضاء والحمراء أسعار الدواجن البيض أسعار الدواجن اليوم السوق المحلية الدواجن اليوم الخميس حافظة الدقهلية في محافظة شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء

مواد متعلقة

موعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بعد قيد علي معلول.. الأهلي يستعد للتعاقد مع صفقة جديدة

تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. اعرف نتيحتك من هنا

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

عاجل: محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8% للفصل الدراسي الأول

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مقر شركة TTEC الأمريكية الرائدة فى خدمات التعهيد

انخفاض في الحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في ربع نهائي كأس إسبانيا والقنوات الناقلة