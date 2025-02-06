تشكيل الاتحاد المتوقع أمام التعاون في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي



حدد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة التعاون، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة التعاون ضد الاتحاد

ينزل العميد ضيفًا ثقيلًا على التعاون، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام التعاون

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- حسن كادش- دانيلو بيريرا- ماريو ميناج.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- كريم بنزيما- ستيفن بيرجوين.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، بينما يتواجد التعاون في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وتنقل مباراة الاتحاد مع التعاون عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

