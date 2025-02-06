تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في ربع نهائي كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

اختار الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فالنسيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة

ينزل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على الخفافيش، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إسبانيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - إينيجو مارتينيز - ب أو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - مارك كاسادو – جافي

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال

وتنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.