محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية

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نتيجة الإعدادية
نتيجة الإعدادية

إعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 م، بنسبة نجاح بلغت 74.7%  حيث تقدم لآداء الامتحان ( 149448 ) طالب وطالبة حضر منهم 147700. 
كما إعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.09 % حيث تقدم لآداء الامتحان 1623 طالب وطالبة حضر منهم 1538.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 50 طالب وطالبة , كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين  87 % حيث تقدم لآداء الامتحان   15 طالب وطالبه .

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.

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الشرقية now نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2023

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