تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وتوتنهام، قد انتهت بفوز السبيرز بهدف نظيف.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

يلتقى الريدز مع ضيفه توتنهام، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 على ملعب "أنفيلد"، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمي: كويمين كيليهير
خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونر برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرج - كورتس جونز

خط الهجوم: كودي جاكبو – ديوجو جوتا - محمد صلاح

وتنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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