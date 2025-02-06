أبوالنصر يتفقد أعمال رصف إزدواج الطريق الزراعي أسيوط - ديروط بتكلفة 600 مليون جنيه

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس أعمال رصف ازدواج الطريق الزراعي أسيوط - ديروط في المسافة من قرية منقباد حتى قرية بني شقير بطول 23 كم بتكلفة 600 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات تطوير وتحديث شبكة الطرق الرئيسية والارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة المهندس إسلام فوزي رئيس المنطقة السابعة أسيوط والمنيا بالهيئة العامة للطرق والكبارى، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس مصطفى عزيز العضو المنتدب لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومهندسي شركة فتحى فرج، ومهندسي شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة 

وحيث حرص محافظ أسيوط خلال جولته على تفقد أعمال الرصف التي تتم في المسافة من قرية منقباد حتى قرية بنى شقير بطول 23 كم واستمع إلى شرح مفصل من رئيس المنطقة السابعة عن الأعمال التي تم الإنتهاء منها وتشمل 9 كم طبقة أسفلت رابطة و4 كم حواجز نيو جيرسي ومتبقي 6 كم أساس لافتًا إلى أن الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأوضح المحافظ أن إزدواج الطريق الزراعي أسيوط - ديروط، يهدف إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان للمواطنين والمركبات، حيث يُعد الطريق من أهم المحاور التي تربط بين مركز أسيوط ومركز ديروط، فضلًا عن كونه طريقًا حيويًا يخدم حركة النقل بين مختلف مدن وقرى المحافظة منوهًا إلى أن المشروع يشمل ازدواج الطريق وتوسيع المسافة بين الاتجاهين، إضافة إلى إنشاء حواجز أمان على الجانبين، مما يسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية وتقليل الحوادث، كما يشتمل المشروع على رفع كفاءة الطريق من خلال وضع طبقات رصف حديثة وتأهيله ليتناسب مع المعايير العالمية في الطرق السريعة.

وأكد أبو النصر أن المحافظة تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق بها، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير وإعادة تأهيل البنية الأساسية في كافة الأنحاء موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال في الوقت المحدد مع ضرورة التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المرورية أثناء فترة العمل، لتقليل أي تأثير على حركة السير.

وأوضح المهندس إسلام فوزي، أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في القرى والمراكز مؤكدًا أن الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء طارق عبدالجواد تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءتها، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

اسيوط الازدحام الازدحام المروري الب أفق ألا البني البنيه البنية التحتية الات الارتقاء البن إله اعمال أعمال رصف افة الـ التنمية المستدامة التح التنمية التي الهيئة اسيو أسيوط اليوم الهيئة العام ازدحام ازدواج استمع الهيئة العامة للطرق إسلام الهيئة العامة الهيئة العامة للطرق والكباري إدارة المتابعة ادرة ئيس عبدالفتاح السيسي الجانب

مواد متعلقة

"بالاسم ورقم الجلوس" الفجر تنشر نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة أسيوط

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 42.22% للعامة و73.8% للمهنية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 42 %

تفاصيل الزيارة محافظ أسيوط المفاجئة لعبارات نقل المواطنين والأتوبيس النهري بمركزي أبوتيج وساحل سليم

"مفهوم وأبعاد الأمن القومى" فى ندوة بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط: مستشفى الأمراض العصبية تستقبل 64163 حالة مرضية خلال 2024

وكيل تعليم أسيوط لـ "لفجر": اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الخميس أو الجمعة

زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمتابعة المشروعات بمركز الفرافرة بالوادى الجديد

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. اعرف نتيحتك من هنا

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

عاجل: محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8% للفصل الدراسي الأول

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مقر شركة TTEC الأمريكية الرائدة فى خدمات التعهيد

انخفاض في الحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في ربع نهائي كأس إسبانيا والقنوات الناقلة