رئيس جامعة أسيوط: الأمن الجامعى يضبط لص لقيامه بسرقة الدراجات النارية

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رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس عن قيام إدارة الأمن الجامعى بالجامعة تحت قيادة مؤمن فقير مدير الإدارة من ضبط لص لقيامه بسرقة الدراجات النارية بالجامعة 

  وكان الأمن الإداري بالمستشفى الجامعي بأسيوط قام بضبط لص يقوم بسرقة الدراجات النارية بمحيط المستشفى؛ حيث تم ضبطه أثناء محاولة تشغيل إحدى الدراجات النارية بمفتاح مصطنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 وتعتز جامعة أسيوط؛ بمثل هذه الرموز المشرفة، والتي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل، وهو ما يعد نموذجًا إيجابيًا؛ للأمانة، والشرف، والنزاهة في العمل؛حيث يعهد إليه حماية أرواح الناس، وممتلكاتهم

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