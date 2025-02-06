"بالاسم ورقم الجلوس" الفجر تنشر نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية

تنشر الفجر بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بمحافظة الشرقية

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 م، بنسبة نجاح بلغت 74.7% حيث تقدم لآداء الامتحان ( 149448 ) طالب وطالبة حضر منهم 147700.

كما إعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.09 % حيث تقدم لآداء الامتحان 1623 طالب وطالبة حضر منهم 1538.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 50 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 87 % حيث تقدم لآداء الامتحان 15 طالب وطالبه.



هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.