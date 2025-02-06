ائتلاف الجاليات المصرية يكشف سبب دعم ترامب لـ نتنياهو

كشف هشام فريد، الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، عن مفاجأة وراء دعم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، لنتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل.

قال هشام فريد في برنامج "صباح البلد" الذي يقدمه الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الاستعداء المعلن من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بسبب أنه جاء في ولايته الثانية بتوجه معين، من يتحكم في الأمور كلها هى الدولة العميقة في أمريكا، وما هو إلا دمية وله حيز مسموح له بالتحرك فيه.

أضاف هشام فريد، أن تصريحات ترامب الأخيرة إعلامية عنترية، الدولة العميقة تأتي برئيس ينفذ المخططات الاستراتيجية التي يريدونها، طبيعة المرحلة المقبلة تحمل طابع القرارات الحاسمة، ونحن أقرب لحل الدولتين، وترامب كرئيس منتخب يجب أن يجامل الكيان الصهيوني، وهناك علاقة أسرية بين أسرة ترامب ونتنياهو.



أوضح هشام فريد:" ترامب يعمل بمبدأ أضرب المربوط يخاف السايب، ترامب هو الرئيس الوحيد الذي وعد بنقل السفارة الأمريكية للقدس ونفذ وعده بالفعل، لأنه كان هناك توجه من الدولة العميقة لهذه الرغبة".

أكد هشام فريد:" البنتاجون صرح أنه غير متوافق مع تصريحات ترامب، وهناك علاقة متميزة وخاصة بين البنتاجون والدولة المصرية، لأنهم يعملوا تماما حجم الدولة المصرية ومقدرة الجيش المصري، وأن تصريحات ترامب مغامرة غير محسوبة العواقب".

وتابع هشام فريد، أن ترامب بدأ يتراجع في تصريحاته، وهو سهل جدا، في لقائه مع نتنياهو، حيث كان نتنياهو مندهشا من تصريحات ترامب بالفعل.

