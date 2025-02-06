محافظ أسيوط يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد بتكلفة 120 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الخميس المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد المجاور لمحطة مياة الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط الذي تم إنشاؤه على مساحة 1200 متر مربع وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياة (IWSSTA)"، ويهدف إلى إجراء كافة التحاليل المعملية اللازمة لضمان تنقية مياة الشرب وإمداد المواطنين بمياه عالية الجودة، طبقًا للمعايير والمواصفات التي تقرها منظمات الصحة الدولية وقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس إسلام محمد حسانين مدير قطاع المعامل بالشركة ومصطفى إبراهيم رئيس حي شرق والمحاسب أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بالشركة وعدد من قيادات شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ أسيوط أقسام المعمل المركزي الذى يضم 5 معامل رئيسية ما بين معمل سحب وتكويد العينات ومعمل القياسات العضوية ومعمل غير العضوية ومعمل البيولوجي ومعمل الميكروبيولوجي وتم تصميمه على أحدث النظم الفنية ومجهز بأحدث أجهزة تحاليل المياة وذلك لضمان جودة وسلامة المياة المنتجة وللتأكد من مطابقتها للمعايير المصرية.

وأوضح المحافظ أن المعمل المركزي يعد من أحدث المعامل على مستوى الجمهورية، حيث يحتوي على أجهزة تصنف من بين أفضل الأجهزة العالمية لتحليل مياة الشرب كما يخدم المعمل محافظتي أسيوط والوادي الجديد، ومن الممكن أن يستقبل المعمل عينات من محافظات الصعيد أيضًا.

وأكد أبوالنصر أن المعمل يُسهم في توفير مياة صالحة للشرب، مما يعزز من جهود المحافظة في تحسين جودة المياة التي تصل للمواطنين مشيدًا بجهود الدولة في التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم قطاع المياة ويعزز من صحة المواطنين.

وأثنى محافظ أسيوط على الجهود المبذولة في مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" "IWSSTA، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحسين خدمات مياة الشرب في المحافظة وضمان استدامة الحصول على مياة نظيفة وصحية مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بإنتاج مياة نقيه مطابقة للمواصفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياة الشرب والصرف الصحي في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها.