بعد وفاته.. صالح العويل يتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الفنان صالح العويل، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد إعلان خبر رحيله، مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 78 عامًا.

صالح العويل

معلومات عن صالح العويل

بدأ العويل مسيرته في عالم السينما منذ الستينات من خلال مشاركته في فيلم "اللص والكلاب"، وسرعان ما برز بفضل إطلالاته المميزة وحضوره الفريد على الشاشة. شارك في مجموعة كبيرة من الأفلام التي أثرت الوجدان مثل "الأشرار"، "مضى قطار العمر"، "البريء"، "ضاع العمر يا ولدي"، "حسن اللول"، و"عصابة حمادة وتوتوكما".

كما تألق في الدراما من خلال مشاركته في مسلسلات ناجحة مثل "الزيني بركات"، "نصف ربيع الآخر"، "ترويض الشرسة"، "سعد اليتيم"، و"فارس بلا جواد".

آخر أعمال صالح العويل

وكان آخر أعمال الفنان صالح العويل قد قدمها في عام 2015، ولم يشارك بعدها في اي اعمال درامية أخري، حيث شارك في مسلسل انا وبابا وماما، ومن قبلها بعام شارك في مسلسل جبل الحلال، مع الفنان محمود عبد العزيز.