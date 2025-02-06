تصريحات ترامب بشأن غزة: صدمة عالمية وخطة خيالية أم مناورة سياسية؟

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول استيلاء الولايات المتحدة على قطاع غزة موجة واسعة من ردود الفعل الدولية، حيث جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار ترامب إلى خطته لتهجير سكان القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما أثار استغراب المحللين السياسيين، الذين رأوا في التصريح تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

تحليل تصريحات ترامب: رؤية خيالية أم مشروع استعماري؟

وفقًا لتحليل الصحفي الأمريكي بيتر بيكر في صحيفة نيويورك تايمز، فإن تصريحات ترامب ليست مجرد تفكير غير تقليدي كما وصفه نتنياهو، بل تمثل خطة غير مسبوقة تتجاوز كل الحدود الدبلوماسية والقانونية.

ويشير بيكر إلى أن ترامب خلال فترته الرئاسية الثانية أصبح أكثر جرأة في طرح أفكار غير تقليدية، بدءًا من رغبته في شراء جزيرة جرينلاند، وضم كندا، واستعادة قناة بنما، إلى أن وصل إلى اقتراح السيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى منطقة اقتصادية عالمية.

ردود فعل دولية غاضبة على خطة ترامب

1. انتقادات قانونية وسياسية

لم يذكر ترامب أي سلطة قانونية تتيح للولايات المتحدة الاستيلاء على أراضي الغير.

تتيح للولايات المتحدة الاستيلاء على أراضي الغير. تجاهل حقيقة أن التهجير القسري لسكان غزة يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي .

يعد . لم يوضح كيف سيتم إعادة توطين مليوني فلسطيني، وهي مهمة لوجستية وسياسية معقدة للغاية.

2. مستشارون أمريكيون يهاجمون الفكرة

أندرو ميلر ، المستشار السابق في الشرق الأوسط خلال إدارات أوباما وبايدن ، وصف تصريح ترامب بأنه "أكثر مقترحات السياسة الخارجية جنونًا" التي سمعها في حياته.

، المستشار السابق في الشرق الأوسط خلال إدارات ، وصف تصريح ترامب بأنه التي سمعها في حياته. هالي سويفر، المديرة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي، قالت إن الفكرة ليست فقط متطرفة، بل إنها منفصلة تمامًا عن الواقع.

3. تأييد من أنصار إسرائيل

على الجانب الآخر، أيد بعض الشخصيات الإسرائيلية فكرة ترامب، حيث رأى ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، أن استيلاء الولايات المتحدة على غزة قد يكون فكرة تاريخية وجريئة، معتبرًا أنها قد تكون "الفرصة الوحيدة لتحقيق السلام والازدهار في هذا القطاع المضطرب".

هل تعكس تصريحات ترامب رؤية إمبريالية؟

أوضح بيتر بيكر أن فكرة ترامب تعكس منهجه كرجل أعمال أكثر من كونه رئيسًا، حيث يعتبر غزة صفقة عقارية ضخمة، مستندًا في ذلك إلى تصريحات جاريد كوشنر، صهره ومستشاره السابق، الذي قال إن "الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة هائلة".

ومع ذلك، فإن هذه الرؤية تتجاهل تمامًا الحقائق السياسية والتاريخية، حيث لم يوضح ترامب كيف يمكن لأمريكا أن تحتل غزة دون التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط، خاصة وأن قطاع غزة يعاني دمارًا هائلًا بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

هل تصريحات ترامب تشتيت للانتباه أم مناورة سياسية؟

يرى محللون أن تصريحات ترامب قد تكون وسيلة لتشتيت الانتباه عن قضايا أخرى، خاصة أن الاجتماع بينه وبين نتنياهو لم يتطرق بشكل جاد إلى تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق في الشرق الأوسط، أن خطة ترامب تتناقض مع سياسته السابقة التي ترفض التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى، وقد تؤدي إلى تشجيع روسيا والصين على اتباع نفس النهج واحتلال أراضٍ أجنبية.