موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام على ملعب "توتنهام هوتسبير" قد انتهت بخسارة الريدز بهدف دون مقابل.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.