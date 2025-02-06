موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام على ملعب "توتنهام هوتسبير" قد انتهت بخسارة الريدز بهدف دون مقابل.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

txt

ريال مدريد يهزم ليجانيس ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

txt

عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليجانيس في كأس الملك

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. اعرف نتيحتك من هنا

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

عاجل: محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8% للفصل الدراسي الأول

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مقر شركة TTEC الأمريكية الرائدة فى خدمات التعهيد

استقرار أسعار الأرز الشعير في الأسواق المصرية وتغيرات ملحوظة في السلع الأساسية - 6 فبراير 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في ربع نهائي كأس إسبانيا والقنوات الناقلة