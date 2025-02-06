عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2024/2025

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 74.71%. تقدم للامتحان 149،285 طالبًا وطالبة، حضر منهم 149،148، ونجح 147،700 طالب وطالبة.

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نتائج الشهادات الإعدادية الخاصة

الشهادة الإعدادية المهنية: بلغت نسبة النجاح 99.09%، حيث تقدم للامتحان 1،623 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1،538.

الشهادة الإعدادية للصم: حققت نسبة نجاح 94%، من بين 50 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين: وصلت نسبة النجاح إلى 87%، من أصل 15 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

تهنئة المحافظ وتقديره للمنظومة التعليمية

هنأ محافظ الشرقية الطلاب الناجحين، مشيدًا بجهود هيئة التدريس في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم للطلاب.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية:

اختيار قسم "الخدمات الإلكترونية".

النقر على "خدمات الطلاب".

اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر "استعلم" أو "بحث" لعرض النتيجة.