القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية والمعلق

يبحث محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

تذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم الخميس في إياب نصف نهائي كأس الكارابو للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.