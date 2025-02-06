عاجل:- ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2024/2025
تُعد نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب وأولياء الأمور، حيث تحدد بشكل كبير مسار الطالب التعليمي للمرحلة الثانوية.
وفي محافظة الشرقية، اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 74.7%، وهو ما أثار اهتمام آلاف الطلاب وأسرهم الذين كانوا يترقبون ظهور النتيجة بفارغ الصبر.
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اعتماد النتيجة ونسب النجاح
أعلن محافظ الشرقية عن تفاصيل النتائج بعد اعتمادها رسميًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل قطاع التعليم الإعدادي بالمحافظة. جاءت نسب النجاح على النحو التالي:
- الشهادة الإعدادية العامة: بلغت نسبة النجاح 74.7%، حيث تقدم للامتحان 149,448 طالبًا وطالبة، حضر منهم 147,700.
- الشهادة الإعدادية المهنية: سجلت نسبة نجاح مرتفعة بلغت 99.09%، حيث تقدم للامتحان 1,623 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 1,538.
- الشهادة الإعدادية للصم: بلغت نسبة النجاح 94% من إجمالي 50 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات.
- الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين: سجلت نسبة نجاح 87% من إجمالي 15 طالبًا وطالبة أدوا الامتحان.