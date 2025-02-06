التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يشهد مساء اليوم الخميس الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير على ملعب "أنفيلد" في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في كأس الرابطة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية والمعلق

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول في كأس الرابطة

حراسة المرمى: براندون أوستن.

خط الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، دجيد سبينس، سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: بابي سار، إيف بيسوما، ديان كولوسيفسكي.

خط الهجوم: دومينيك سولانكي، جيمس ماديسون، هيونج مين سون.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد توتنهام مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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