إيذانا ببدء الاحتفالات بالعيد القومي..محافظ الدقهلية يوقد الشعلة مساء اليوم بميدان النصب التذكاري أمام مبنى المحافظة

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مقر سجن لويس التاسع
مقر سجن لويس التاسع بدار ابن لقمان رمز عيد الدقهلية القومى

يتوجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الساعة 6 مساء اليوم الخميس، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لايقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ليأذن ببدء الاحتفالات بالعيد القومي للدقهلية الذي يوافق يوم 8 فبراير من كل عام.

يذكر أن ذكرى الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام، تأتي تكريما لذكرى انتصار أجدادنا فى هذا التاريخ عام 1250م على الحملة الأوربية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، حيث تصدى أبناء الدقهلية للحملة، وتمكنوا من أسر لويس التاسع ملك فرنسا، وايداعه دار ابن لقمان بالمنصورة.

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