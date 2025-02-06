زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لعيادة التأمين الصحي بمجمع المصالح بحى شرق

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الخميس زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بمجمع المصالح بحى شرق أسيوط وذلك للإطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي، والتأكد من توافر الخدمات الطبية والإجراءات اللازمة لضمان جودة الرعاية الصحية وذلك في إطار اهتمامه المتواصل بتطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، والدكتور محمد رسلان مدير عام فرع التأمين الصحي، والدكتور روماني وحيد مدير المنطقة الطبية، والدكتورة شروق محمد مدير العيادة الشاملة

وخلال جولته التفقدية، تابع محافظ أسيوط سير العمل بالعيادة، التي تقدم خدماتها للمواطنين المؤمن عليهم في مختلف التخصصات الطبية والتقى بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم ووجه المسئولين بعيادة التأمين الصحي بسرعة الإستجابة لطلباتهم كما إلتقى بالعاملين في العيادة وناقش معهم سبل تحسين الخدمات وزيادة كفاءة الأداء بما يساهم في تقديم رعاية صحية أفضل موجهًا بحسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

وأكد محافظ أسيوط أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير القطاع الصحي لتقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى حيث العمل في الاتجاهين إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور، وتنفيذ المبادرات الصحية التي تقدم خدمات طبية في التخصصات المختلفة خاصة للأماكن البعيدة والنائية.

وأشار أبو النصر إلى أهمية التوسع في خدمات التأمين الصحي وتيسير الإجراءات للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الإستفادة من كافة التسهيلات التي توفرها وزارة الصحة ومؤسسات التأمين الصحي في كافة مراكز التأمين الصحي على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع.

كما دعا محافظ أسيوط إلى تكثيف جهود التعاون بين كافة الجهات الصحية في المحافظة لضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين وتواكب التطور الطبي الحديث.

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