سر تصدر ناهد السباعي للتريند.. تفاصيل

تصدر اسم الفنانة ناهد السباعي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن كثير من أسرار متعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

ناهد السباعي

أبرز تصريحات ناهد السباعي





حيث قالت: "ذهبتُ إلى ورشة الأستاذ خالد جلال، وجلستُ مع جدتي، وكنتُ حينها أدرس التمثيل والغناء والرقص، وخضعت للامتحانات الثلاثة".

وأعربت ناهد السباعي عن حبها الشديد لفيلم "امرأة على الطريق" للراحلة هدى سلطان، قائلة: "كنتُ أحبه جدًا، وشعرتُ أنه قريب بعض الشيء من فيلم حرام الجسد".

وعن إمكانية إعادة تقديم الفيلم مرة أخرى، ردّت بحسم: "لا يمكنني إعادة تقديم أي عمل قدّمه أهلي من قبل، كانوا عظماء جدًا، وأخشى أن لا أحقق نفس المستوى".

وعن ذكرياتها مع جدها الفنان فريد شوقي، قالت ناهد السباعي: "أتذكر جيدًا أول يوم في رمضان وطابور العيدية في العيد، حيث كان الأحفاد يقفون صفًا للحصول على العيدية، وكان جدي يمنحنا 100 جنيه. ما زلتُ أسترجع هذه الذكريات وأشاهد الصور في كل عيد ومناسبة".