تحليل شخصيّة دونالد ترامب من منظور الطب النفسي: البارانويا والنرجسية والسادية

دائمًا ما تثير تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلًا واسعًا على المستويات السياسية والاجتماعية، حيث تتسم آراؤه بالسلوك التصادمي والقرارات الفردية المثيرة للجدل.

وفي ظل تحليل شخصيته من قبل عدد من أساتذة الطب النفسي بجامعة القاهرة، أكد الخبراء أن ترامب يعاني من اضطرابات نفسية تشمل البارانويا والسادية والنرجسية، مما يفسر طبيعة سلوكه السياسي وتصريحاته الحادة.

ترامب بين البارانويا والنرجسية

يقول الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن ترامب يتعامل مع المواقف بمنطق البارانويا، حيث يرى العالم من منظور الشك والاضطهاد، كما أنه يتخذ قراراته بشكل فردي مثل التاجر الذي يضع مصالحه فوق كل اعتبار.

هذا النمط من التفكير يعكس نرجسية واضحة، حيث يتسم بشعور مفرط بالأهمية الذاتية وعدم القدرة على تقبل النقد أو سماع آراء الآخرين.

ويشير شاهين إلى أن حديث ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يعد دليلًا على تفكيره الاستعلائي، فهو يرى نفسه قادرًا على إعادة تشكيل العالم وفقًا لرؤيته الخاصة دون الاهتمام بالعواقب أو المواقف الأخلاقية والإنسانية.

السادية والرغبة في السيطرة

من جانبه، يوضح الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن شخصية ترامب تُعرف بأنها مثيرة للجدل وتتميز بالسادية والعنف في تعاملاته السياسية.

فهو يسعى دائمًا لتحقيق مصالحه الشخصية والسياسية على حساب الآخرين، دون اعتبار للمواقف الأخلاقية أو العواقب الإنسانية.

ويشير فرويز إلى أن ترامب يستخدم لغة تصادمية تصل في كثير من الأحيان إلى العنف الخطابي، حيث لا يتردد في مهاجمة خصومه السياسيين وحتى حلفائه إذا شعر بأنهم لا يخدمون أهدافه.

هذه الصفات تتناسب مع شخصيته التي تعتمد على القوة والتأثير الشخصي، حيث يرى أن العلاقات السياسية مثل صفقات تجارية يجب أن تحقق مكاسب مباشرة له.

الاحتياج المستمر للإعجاب والتقدير

أما الدكتورة إيمان ممتاز، استشارية الصحة النفسية، فتؤكد أن ترامب يُظهر العديد من السمات النرجسية وفقًا لمعايير التشخيص النفسي المعتمدة.

وأوضحت أن الإحساس المتضخم بالذات هو أحد السمات الأساسية للنرجسية، حيث يرى ترامب نفسه شخصية استثنائية وفريدة، ويستخدم عبارات مثل "أنا الأفضل" و"الأذكى" عند الحديث عن نفسه.

كما أضافت أن ترامب يعتمد بشكل كبير على التغذية الراجعة الإيجابية، مما يجعله يسعى باستمرار للحصول على الإعجاب والتقدير من الجماهير ووسائل الإعلام، وعندما يواجه نقدًا، فإنه يتعامل معه إما بالدفاع الحاد أو بالهجوم الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

علاقاته الاستغلالية وحساسيته تجاه النقد

تشير إيمان ممتاز إلى أن ترامب يتعامل مع الآخرين وفق مبدأ المنفعة، فهو يستغل علاقاته لتحقيق مكاسب شخصية، وعندما يشعر بأن الطرف الآخر لم يعد يخدم مصالحه، فإنه يتحول إلى عدو.

كما يتمتع بحساسية مفرطة تجاه النقد، حيث يرد عليه إما بالإنكار التام أو بالهجوم المباشر على منتقديه، وهو ما يعكس عدم استعداده لتقبل آراء الآخرين أو الاعتراف بأخطائه.