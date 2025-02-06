ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2024/2025

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 74.71%. تقدم للامتحان 149،285 طالبًا وطالبة، حضر منهم 149،148، ونجح 147،700 طالب وطالبة.

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نتائج الشهادات الإعدادية الخاصة

الشهادة الإعدادية المهنية: بلغت نسبة النجاح 99.09%، حيث تقدم للامتحان 1،623 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1،538.

الشهادة الإعدادية للصم: حققت نسبة نجاح 94%، من بين 50 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين: وصلت نسبة النجاح إلى 87%، من أصل 15 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

تهنئة المحافظ وتقديره للمنظومة التعليمية

هنأ محافظ الشرقية الطلاب الناجحين، مشيدًا بجهود هيئة التدريس في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم للطلاب.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية:

اختيار قسم "المديريات".

النقر على "مديرية التربية والتعليم".

اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات مواد الترم الأول للصف الثالث الإعدادي، حيث يكون مجموع درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة موزعة كما يلي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

يُذكر أن المجموع الكلي للدرجات في نهاية العام الدراسي هو 280 درجة، يتم تقسيمها بالتساوي بين الفصلين الدراسيين، حيث يحصل الطالب على 140 درجة كحد أقصى لكل فصل دراسي.