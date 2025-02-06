تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا يُحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة ليلًا.

نشاط الرياح وتأثيرها:

تشهد معظم المحافظات نشاطًا ملحوظًا للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء. وينصح خبراء الأرصاد الجوية بإحكام غلق النوافذ وارتداء الملابس الثقيلة.

اضطراب الملاحة البحرية:

البحر المتوسط: ارتفاع الأمواج يصل إلى 6 أمتار ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ارتفاع الأمواج يصل إلى ، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. البحر الأحمر: ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار.

فرص سقوط الأمطار:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على السواحل الشمالية الشرقية .

متوقعة على . أمطار خفيفة متوقعة على السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات المصرية

القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري

القاهرة : 🌡️ الصغرى 12° – العظمى 17°

: 🌡️ 6 أكتوبر : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 16°

: 🌡️ بنها : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 17°

: 🌡️ دمنهور : 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 16°

: 🌡️ وادي النطرون : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 17°

: 🌡️ كفر الشيخ : 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 16°

: 🌡️ شبين الكوم : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 17°

: 🌡️ طنطا: 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 16°

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية : 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 17°

: 🌡️ السويس : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 17°

: 🌡️ العريش : 🌡️ الصغرى 9° – العظمى 16°

: 🌡️ رفح : 🌡️ الصغرى 8° – العظمى 15°

: 🌡️ رأس سدر : 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 18°

: 🌡️ نخل (وسط سيناء) : 🌡️ الصغرى 1° – العظمى 14°

: 🌡️ كاترين (جنوب سيناء) : 🌡️ الصغرى 0° – العظمى 12°

: 🌡️ الطور : 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 18°

: 🌡️ طابا : 🌡️ الصغرى 8° – العظمى 18°

: 🌡️ شرم الشيخ: 🌡️ الصغرى 14° – العظمى 22°

السواحل الشمالية

الإسكندرية : 🌡️ الصغرى 12° – العظمى 17°

: 🌡️ العلمين : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 16°

: 🌡️ مطروح : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 16°

: 🌡️ السلوم : 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 17°

: 🌡️ دمياط : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 18°

: 🌡️ بورسعيد: 🌡️ الصغرى 14° – العظمى 18°

مدن البحر الأحمر وجنوب مصر

رأس غارب : 🌡️ الصغرى 13° – العظمى 22°

: 🌡️ الغردقة : 🌡️ الصغرى 14° – العظمى 22°

: 🌡️ مرسى علم : 🌡️ الصغرى 15° – العظمى 22°

: 🌡️ شلاتين : 🌡️ الصغرى 16° – العظمى 24°

: 🌡️ حلايب : 🌡️ الصغرى 18° – العظمى 22°

: 🌡️ أبورماد : 🌡️ الصغرى 17° – العظمى 21°

: 🌡️ رأس حدربة: 🌡️ الصغرى 19° – العظمى 21°

محافظات الصعيد

الفيوم : 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 18°

: 🌡️ بني سويف : 🌡️ الصغرى 9° – العظمى 18°

: 🌡️ المنيا : 🌡️ الصغرى 9° – العظمى 18°

: 🌡️ أسيوط : 🌡️ الصغرى 8° – العظمى 18°

: 🌡️ سوهاج : 🌡️ الصغرى 9° – العظمى 21°

: 🌡️ قنا : 🌡️ الصغرى 9° – العظمى 21°

: 🌡️ الأقصر : 🌡️ الصغرى 9° – العظمى 22°

: 🌡️ أسوان : 🌡️ الصغرى 11° – العظمى 23°

: 🌡️ الوادي الجديد : 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 18°

: 🌡️ أبوسمبل: 🌡️ الصغرى 10° – العظمى 21°

نصائح الأرصاد لمواجهة الطقس البارد اليوم

✔ ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

✔ تجنب الوقوف في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة بسبب نشاط الرياح.

✔ إحكام غلق النوافذ لتجنب دخول الأتربة الناتجة عن الرياح القوية.

✔ تأجيل الرحلات البحرية خاصة في البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج الشديد.

✔ توخي الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية تكون الضباب في بعض المناطق.