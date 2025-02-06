3 أيام تبدأ من اليوم.. ننشر البرنامج الخاص بفعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية

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محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

كشفت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة الدقهلية، عن البرنامج الخاص بفعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والمقسم على 3 أيام تبدأ من مساء اليوم الخميس ويستمر حتي مساء يوم السبت المقبل وجاءت الفعاليات وفقا للبرنامج التالي:

البداية من اليوم الخميس 6/2/2025:
الساعة 6:30 مساءا ايقاد الشعلة بالنصب التذكاري أمام مبنى ديوان المحافظة

الجمعة 7/2/2025: 
أداء صلاة الجمعة بحضور فضيلة مفتي الديار المصرية بمسجد النصر بالمنصورة

السبت 8/2/2025: 
الساعة 5:00 مساءًا 
الحفل الرئيسي بقاعة الدكتور ابراهيم المهدي بكلية التجارة بجامعة المنصورة

 

حيث يتوجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الساعة 6 مساء اليوم الخميس، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لايقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ليأذن ببدء الاحتفالات بالعيد القومي للدقهلية الذي يوافق يوم 8 فبراير من كل عام.

وتعد  ذكرى الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام، تأتي تكريما لذكرى انتصار أجدادنا فى هذا التاريخ عام 1250م على الحملة الأوربية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، حيث تصدى أبناء الدقهلية للحملة، وتمكنوا من أسر لويس التاسع ملك فرنسا، وايداعه دار ابن لقمان بالمنصورة.

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