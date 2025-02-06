سعر الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025.. استقرار بعد قفزة تاريخية لعيار 21

الاقتصاد
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استقر سعر الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في الأسواق المحلية، بعد أن سجل أعلى رقم في تاريخه خلال تعاملات أمس، حيث تخطى سعر الذهب عيار 21 حاجز 4000 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب أكثر من 32000 جنيه لأول مرة.

لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر؟

وفقًا لبيان صادر عن شعبة الذهب المصرية، فإن أسعار الذهب شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب حالة التوتر الاقتصادي الدولي، الناتج عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على صادرات بعض الدول والتكتلات الاقتصادية، مما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، ما ساهم في ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات الصاغة المصرية كالتالي:

🔹 سعر الذهب عيار 24 اليوم

  • استقر عند 4582 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

🔹 سعر الذهب عيار 21 اليوم

  • استقر عند 4010 جنيهات، ويصل إلى 4110 جنيهات بعد إضافة المصنعية.

🔹 سعر الذهب عيار 18 اليوم

  • سجل 3437 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

🔹 سعر الجنيه الذهب اليوم

  • استقر عند 32080 جنيهًا بعد وصوله لأعلى مستوياته في تاريخ السوق المصري.

أسعار الذهب عالميًا اليوم بالدولار

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الأوقية 2869 دولارًا، مما يعكس استمرار الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية.

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