سعر الدولار اليوم الخميس 6 فبراير 2025.. استقرار بعد ارتفاعه القياسي أمس

الاقتصاد
الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 6 فبراير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات المصرفية، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا أمس. وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك وفقًا لآخر التحديثات الرسمية كالتالي:

 

 سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 فبراير 2025

🔹 سعر الدولار في بنك قناة السويس

  • 50.25 جنيه للشراء
  • 50.35 جنيه للبيع

🔹 سعر الدولار في المصرف المتحد

  • 50.25 جنيه للشراء
  • 50.35 جنيه للبيع

🔹 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

  • 50.26 جنيه للشراء
  • 50.36 جنيه للبيع

🔹 سعر الدولار في بنك مصر

  • 50.26 جنيه للشراء
  • 50.36 جنيه للبيع

🔹 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

  • 50.27 جنيه للشراء
  • 50.37 جنيه للبيع

🔹 سعر الدولار في بنك الإسكندرية

  • 50.27 جنيه للشراء
  • 50.37 جنيه للبيع

 توقعات وتحركات سعر الدولار في مصر

يأتي استقرار الدولار بعد ارتفاعه أمس إلى مستويات قياسية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثير السياسات النقدية على سعر الصرف في الأسواق المحلية والدولية.

 

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