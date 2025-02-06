حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الأرصاد

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا على أغلب المناطق. 

كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

 اضطراب في حركة الملاحة البحرية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط مضطربة بشدة، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار، بينما يبلغ ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر 4 أمتار، مما يؤدي إلى صعوبة حركة الملاحة.

فرص سقوط الأمطار

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم

🔹 القاهرة الكبرى: 17°C العظمى – 12°C الصغرى
🔹 الإسكندرية: 17°C العظمى – 12°C الصغرى
🔹 مطروح: 16°C العظمى – 11°C الصغرى
🔹 شرم الشيخ: 22°C العظمى – 14°C الصغرى
🔹 الغردقة: 22°C العظمى – 14°C الصغرى
🔹 أسوان: 23°C العظمى – 11°C الصغرى
🔹 الأقصر: 22°C العظمى – 9°C الصغرى
🔹 المنيا: 18°C العظمى – 9°C الصغرى
🔹 السويس: 17°C العظمى – 11°C الصغرى

📢 تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية:
ارتداء الملابس الثقيلة بسبب البرودة الشديدة
إحكام غلق النوافذ لتجنب الأتربة
تجنب الأنشطة البحرية بسبب اضطراب الأمواج
الحذر أثناء القيادة بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة

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