شخص يقتل اثنين من أبناء عمه بسبب خصومة ثارية بمركز أبوتيج فى أسيوط

لقى شخصان مصرعهما على يد ابن عمهم بسبب خصومة ثارية بقرية البلايزة بمركز أبوتيج.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع شخصان على يد ابن عمهم بسبب خصومة ثارية بقرية البلايزة بمركز أبوتيج

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص قيام شخص بقتل اثنين من أبناء عمه بسبب خصومة ثارية بقرية البلايزة بمركز أبوتيج

وتم نقل الجثتان إلى مشرحة مستشفى الايمان العام بحى غرب أسيوط تحت تصرف النيابة العامة

وتكثف وحدة المباحث جهودها لكشف ملابسات الحادث