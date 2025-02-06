سعر الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025.. استقرار بعد قفزة تاريخية وعيار 21 يتجاوز 4000 جنيه

الاقتصاد
الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025، بعد أن سجل أعلى رقم قياسي له على الإطلاق في تعاملات أمس، حيث تخطى سعر الذهب عيار 21 حاجز 4000 جنيه لأول مرة في التاريخ، بينما سجل الجنيه الذهب 32080 جنيهًا.

 أسباب ارتفاع الذهب في مصر

أوضحت شعبة الذهب المصرية أن الارتفاع الحاد في الأسعار جاء نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية، حيث تأثرت الأسواق بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود على بعض الصادرات، مما أدى إلى اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

 أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6 فبراير 2025

  •  سعر الذهب عيار 24: 4582 جنيهًا
  •  سعر الذهب عيار 21: 4010 جنيهات (4110 بالمصنعية)
  •  سعر الذهب عيار 18: 3437 جنيهًا
  •  سعر الجنيه الذهب: 32080 جنيهًا

 أسعار الذهب عالميًا ارتفعت لتصل إلى 2869 دولارًا للأونصة خلال التعاملات الصباحية.

 توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

 يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مع ترقب الأسواق العالمية لقرارات اقتصادية قد تؤثر على الطلب العالمي للمعدن النفيس.

 نصيحة للمستثمرين

متابعة الأسعار لحظة بلحظة، واستغلال التغيرات السعرية لاتخاذ قرارات البيع والشراء المناسبة.

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