انخفاض نسبة النجاح في الإعدادية العامة وارتفاعها في المهنية

عاجل:- محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 42.22%

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

اعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 42.22% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل، بينما سجلت الإعدادية المهنية نسبة نجاح 73.8%.

🔹 حضر مراسم اعتماد النتيجة:
محمد إبراهيم دسوقي – وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
جمال عبد القادر عتريس – رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

 

 تهنئة المحافظ وتأكيده على أهمية التعليم

 هنأ محافظ أسيوط جميع الطلاب الناجحين، مشجعًا إياهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تفوق دراسي في المستقبل.

 كما وجه الشكر لأولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

 إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط

🔹 الإعدادية العامة (نظامي ومنازل):

  • عدد المتقدمين: 76،732 طالب
  • عدد الحاضرين: 76،453 طالب
  • عدد الناجحين: 32،677 طالب
  • نسبة النجاح (إجمالي النظامي والمنازل): 42.22%
  • نسبة النجاح بين طلاب المنازل فقط: 15.51%

🔹 الإعدادية المهنية:

  • عدد المقيدين: 11،094 طالب
  • عدد المتقدمين: 9،792 طالب
  • عدد الحاضرين: 9،475 طالب
  • عدد الناجحين: 6،925 طالب
  • نسبة النجاح: 73.8%

🔹 نتائج الفئات الخاصة:

  • طلاب المكفوفين: 54%
  • طلاب الصم وضعاف السمع: 78.4%
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