الهند تحظر استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لحماية البيانات

قرار رسمي لحماية خصوصية المواطنين ومنع تسريب المعلومات

أصدرت وزارة المالية الهندية قرارًا رسميًا يمنع الموظفين من استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وDeepSeek، بهدف حماية سرية البيانات والوثائق الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أمان المعلومات الحساسة، نظرًا لعدم موثوقية التعامل مع هذه الأدوات.

الهند ليست الدولة الأولى التي تحظر أدوات الذكاء الاصطناعي، فقد سبقتها أستراليا وإيطاليا وتايوان، حيث فرضت قيودًا مماثلة على استخدام تقنيات مثل DeepSeek، الذي أثار اهتمامًا عالميًا منذ إطلاقه.

تصاعد المخاوف العالمية بشأن أمن البيانات

تواجه شركة OpenAI، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي الشهير ChatGPT، انتقادات شديدة في الهند بسبب اتهامات بانتهاك حقوق النشر الخاصة بكبرى المؤسسات الإعلامية في البلاد.

كما قامت وزارات الخارجية والتجارة والدفاع في كوريا الجنوبية بحظر DeepSeek، المساعد الذكاء الاصطناعي الصيني، خشية جمع بيانات المستخدمين، مما يعكس قلقًا عالميًا متزايدًا بشأن أمن المعلومات والخصوصية.

🇮🇳 الهند تطور نموذج ذكاء اصطناعي محلي لمنافسة DeepSeek وChatGPT

تسعى الهند إلى تطوير نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها لمنافسة الأدوات رخيصة التكلفة مثل DeepSeek، وسط تقارير تشير إلى إمكانية إطلاقه في وقت مبكر من هذا العام.

وفقًا للمصادر، سيكون النموذج الهندي مشابهًا لــChatGPT وDeepSeek ولكنه سيعتمد على تكلفة تطوير أقل، ما يعزز من استقلالية الهند في مجال الذكاء الاصطناعي ويحد من اعتمادها على التقنيات الأجنبية.