وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
 
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، مشيرا إلى أن هناك مجموعة عمل خاصة بالاتصال السياسى بمكتبه، لتعزيز وتعميق التواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسرعة الاستجابة لمطالب دوائرهم.

وأضاف الوزير أن التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هدفه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وهناك توجيهات مستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.

من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المطالب المختلفة، ومناقشتها مع الوزير ومسئولى الوزارة.

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