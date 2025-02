الأمم المتحدة تؤكد مجددًا دعمها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

جوتيريش: لا استقرار في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية ذات سيادة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تأكيده على ضرورة حل الدولتين “إسرائيل وفلسطين”، معتبرًا أن الحل المستدام الوحيد لاستقرار المنطقة هو قيام دولة فلسطينية مستقلة.

تصريحات جوتيريش:

📌 "جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقهم في العيش على أرضهم."

📌 "أي سلام دائم يتطلب تقدمًا ملموسًا، لا رجعة فيه، نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، على أن تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها."

We must reaffirm the two-State solution. Any durable peace will require tangible، irreversible & permanent progress toward the two-State solution، an end to the occupation، and the establishment of an independent Palestinian State، with Gaza as an integral part.

We must reaffirm the two-State solution.



Any durable peace will require tangible، irreversible & permanent progress toward the two-State solution، an end to the occupation، and the establishment of an independent Palestinian State، with Gaza as an integral part. — António Guterres (@antonioguterres) February 6، 2025

توترات سياسية بعد إعلان ترامب عن خطة السيطرة على غزة

تأتي هذه التصريحات ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خطة للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

الأمم المتحدة ترفض أي محاولة لفرض حلول أحادية الجانب، وتشدد على أن أي تسوية يجب أن تحترم حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.