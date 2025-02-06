عاجل: محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8% للفصل الدراسي الأول

اعتمد الدكتور احمد الانصاري، محافظ الفيوم، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 80.8%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة بدقة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدرجات.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة التعليمية، وتسعى دائمًا لتحسين مستوى الأداء داخل المدارس، معربًا عن تقديره لجهود المعلمين والإداريين الذين أسهموا في إنجاح العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد خلف القبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن النتيجة سيتم الإعلان عنها رسميًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا عبر الموقع الإلكتروني site.fayoum.com، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها بسهولة.