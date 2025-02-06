الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2025 محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان الرسمي عنها بفارغ الصبر.

هذا وقد تم اعتماد النتيجة رسميًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة عبر المواقع الإلكترونية المختصة، مما يتيح للطلاب إمكانية الاستعلام عنها بسهولة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاطلاع على نتائجهم إلكترونيًا فور ظهورها، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى أحد المواقع الرسمية المعتمدة مثل موقع نتيجتك أو نتيجة نت. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2025" من الصفحة الرئيسية. تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الجلوس بدقة. الضغط على "عرض النتيجة"، حيث ستظهر فور اعتمادها ونشرها رسميًا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ليكون إجمالي الدرجات 140 درجة، موزعة كالتالي:

اللغة العربية : 40 درجة

: 40 درجة اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: 30 درجة الرياضيات : 30 درجة

: 30 درجة العلوم : 20 درجة

: 20 درجة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

وتظل هذه الدرجات مؤثرة في تحديد المستوى العام للطالب قبل احتساب درجات الفصل الدراسي الثاني.

ترقب وانتظار من الطلاب وأولياء الأمور

يشهد محيط المدارس وأماكن الدروس الخصوصية حالة من الترقب والقلق، حيث يعكس هذا الحدث أهمية الشهادة الإعدادية في تحديد مسار الطلاب التعليمي المستقبلي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا خلال ساعات قليلة، ما يجعل الطلاب على أهبة الاستعداد للاستعلام عنها فور صدورها.