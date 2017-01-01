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صحيفة سعودية: الرئيس اليمني السابق يسحب قواته من نهم

الأحد 01/يناير/2017 - 10:25 ص
صحيفة سعودية: الرئيس اليمني السابق يسحب قواته من نهم
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د ب أ
 
قالت أنباء صحفية سعودية اليوم الأحد إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجه بسحب كتيبتين من القوات الخاصة، المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء، ونقلها لحمايته من أي استهداف محتمل.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية الصادرة اليوم عن مصدر عسكري قوله إن صالح سحب الكتيبتين لمواجهة أي خطر قد يهدد حياته، وهو ما زاد من توتر العلاقات بينه وبين الحوثيين.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن كتيبتين من القوات الخاصة "النخبة" التابعة لقوات الحرس الجمهوري انسحبت يوم الخميس الماضي من جبهة نهم إلى صنعاء لتتولى حماية المخلوع صالح.

وأكد المصدر أن انسحاب الكتيبتين جاء بناء على توجيهات من صالح نفسه، على اثر التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية في جبهتي صرواح مأرب ونهم صنعاء وتطويق العاصمة من المحورين الشرقي الشمالي والجنوبي الشرقي. 
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