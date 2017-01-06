أهم أخبار اليمن اليوم.. تفاصل حول مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات بشبوة
الجمعة 06/يناير/2017 - 02:19 م
الفجر
رصدت بوابة الفجر الالكترونية أهم أخبار اليمن اليوم الجمعة، والتي ركزت على أبرز الأحداث السياسية داخليا وخارجيا على النحو الأتي:
مليشيات الحوثي وصالح تنهار وتأكيدات باقتراب النصر في اليمن
رصدت بوابة الفجر الالكترونية أهم أخبار اليمن اليوم حيث حدثت منذ أمس انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين الحوثيين ومليشيا المخلوع علي صالح في اليمن.وذكرت تقارير اعلامية تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعية أن الرعب بدأ يدق في قلوب الحوثيين وقد أصابت الهيستريا جنوده، بعدما تأكد إنهيار وحداتهم القتالية بمختلف الجبهات على التراب اليمني.
المخلافي: المرجعيات الثلاث أساس الحل في اليمن
من أهم أخبار اليمن اليوم ما أكده نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، عن تقدير اليمن لموقف بريطانيا الداعمة للحكومة الشرعية ومساعيها لإنهاء الصراع وإحلال السلم والاستقرار، ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
تفاصل حول مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات بشبوة
قتل 15 عنصرا من مرتزقة العدوان وأصيب آخرون اليوم بتصدي القوات اليمنية المشتركة لزحف بإتجاه جبل الساق بمديرية بيحان بشبوه جنوب شرق اليمن، فيما قتل 18 عنصرا وآمر لواء جراء سقوط صاروخ بالستي في نفس المنطقة، حسبما جاء في أهم أخبار اليمن اليوم.
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